Эксперт Киселев заявил об истощении ВСУ после ударов ВС РФ

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Дислоцированные на херсонском и запорожском направлениях подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) истощены после ударов армии РФ и практически не пытаются массово переплывать на подконтрольный российским бойцам левый берег реки Днепр.