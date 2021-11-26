Третий бой Канело – Головкин может пройти в Мексике

Тренер и менеджер Сауля «Канело» Альвареса Эдди Рейносо заявил, что они планируют возобновить переговоры о потенциальном третьем бое с Геннадием Головкиным после поединка GGG с Риотой Муратой, который состоится 29 декабря.

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