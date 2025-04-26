Международная акция «Сад Памяти» прошла в австралийском Сиднее

Активисты Молодежного совета Австралии совместно с Российско-Австралийским содружества и Посольством РФ в Канберре посадили три дерева на территории Богородице-Казанского женского православного монастыря в Сиднее в рамках международной акции «Сад памяти».
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