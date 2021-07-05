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Главы МИД РФ и Эквадора обсудили военно-техническое сотрудничество

Главы МИД РФ и Эквадора обсудили военно-техническое сотрудничество

Россия и Эквадор затронули тему военно-технического сотрудничества во время телефонного разговора глав МИДов двух стран, который состоялся в пятницу, сообщил «РИА Новости» министр иностранных дел латиноамериканской страны Маурисио Монтальво.

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