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Закон, порядок, государство

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В Ивановской области сотрудница магазина сотовой связи подозревается в мошенничестве в отношении пенсионеров и присвоении имущества торговой точки

Сотрудники группы экономической безопасности и противодействия коррупции Межмуниципального отдела МВД России «Вичугский» изобличили 25-летнюю сотрудницу салона сотовой связи в совершении нескольких противоправных деяний.

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