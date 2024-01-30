Toyota установила новый рекорд продаж автомобилей

Концерн Toyota Motor в 2023 году установил новый рекорд продаж автомобилей. За год мировые продажи автомобилей Toyota, Daihatsu и Hino выросли на 7,2%, до 11,23 млн единиц, что стало новым рекордом для компании.
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