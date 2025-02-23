Депутат Дубинский призвал США ввести санкции против ответственных за смерть Лиры

Находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене депутат Верховной рады Александр Дубинский призвал в своем Telegram-канале госсекретаря США Марко Рубио ввести санкции против лиц, которые несут ответственность за гибель американского журналиста и блогера Гонсало Лиры.
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