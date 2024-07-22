В четырех районах Петербурга на этой неделе проведут десять испытаний на теплосетях

До 26 июля включительно проверят более 4700 километров трубопроводов Сегодня ГУП «ТЭК СПб» приступит к гидравлическим испытаниям в Московском районе Петербурга – там проверят тепловые сети от котельных на Московском проспекте, а также в Детском переулке, сообщили в пресс-службе предприятия.