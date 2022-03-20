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Владимир Филатов: «Для игроков стало неприятным сюрпризом то, что нас лишили права принять участие в МЧМ-2022»

Владимир Филатов высказался об отстранении России от МЧМ-2022. – Конечно, для игроков, проходивших по возрасту на МЧМ этого года, стало неприятным сюрпризом то, что нас лишили права принять участие в этом турнире.

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