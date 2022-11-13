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Беккера в декабре освободят из тюрьмы и депортируют в Германию (The Sun)

Шестикратный чемпион «Больших шлемов» Борис Беккер, отбывающий тюремный срок в Великобритании, будет депортирован в Германию.

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