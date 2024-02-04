Global Look Press/Russian Look/Photoagency Interpress Американской стороне крайне выгоден конфликт на Украине, потому что Берлин на данный момент вынужден приобретать у Соединенных Штатов ресурсы по завышенной стоимости.
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