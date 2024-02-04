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Экономист из США: Германия лишилась лидерства в Европе без энергоресурсов РФ

Экономист из США: Германия лишилась лидерства в Европе без энергоресурсов РФ

Global Look Press/Russian Look/Photoagency Interpress Американской стороне крайне выгоден конфликт на Украине, потому что Берлин на данный момент вынужден приобретать у Соединенных Штатов ресурсы по завышенной стоимости.

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Комментарии
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Игорь Петров
Привет немчуре...
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