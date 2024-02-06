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Диетолог перечислила вредные продукты для приема на голодный желудок

Диетолог перечислила вредные продукты для приема на голодный желудок

Потребление хлебобулочных изделий, в особенности приготовленных из белой муки, и других простых углеводов на пустой желудок может обернуться проблемами для здоровья, сообщает 6 февраля врач-гастроэнтеролог, врач-диетолог «СМ-Клиника» Анастасия Чижикова.

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