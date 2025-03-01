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Anatoliy Skorohodov

Дональд Трамп станет лучшим президентом США в 21-м веке. Демократы прокакали величие и превлекательность Штатов на мировой арене. Толпы опустившихся наркоманов на улицах Нью-Йорка, и в других городах, это итог правления демократов. Трамп закончит войну, на которой Зеленский зарабатывал с Байденом огромные деньги, налогоплательщиков американцев.