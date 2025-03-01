РЕН ТВ
В РОССИИВ МИРЕКРИМИНАЛДЕНЬГИВСЕ НОВОСТИ
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

РЕН ТВ

195 172 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Вар Фарин
    Подождите, сейчас хохлы сами ударят ракетой по посольству США в Киеве и скажут, что это сделала Россия! От хохложопых...На Украине заявил...
  • leonid
    У них вместо зубов протезы.В Европарламенте ...
  • лина любимцева
    Зубы-то    - пластмассовые?В Европарламенте ...

Трамп вышвырнул Зеленского: чем обернется скандал в Белом доме

Переговоры Владимира Зеленского и Дональда Трампа обернулись грандиозным скандалом и закончились полным провалом для Украины.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
AS
Anatoliy Skorohodov
Дональд Трамп станет лучшим президентом США в 21-м веке. Демократы прокакали величие и превлекательность Штатов на мировой арене. Толпы опустившихся наркоманов на улицах Нью-Йорка, и в других городах, это итог правления демократов. Трамп закончит войну, на которой Зеленский зарабатывал с Байденом огромные деньги, налогоплательщиков американцев.
Ответить
20 час.
наверх