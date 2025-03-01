Переговоры Владимира Зеленского и Дональда Трампа обернулись грандиозным скандалом и закончились полным провалом для Украины.
Трамп вышвырнул Зеленского: чем обернется скандал в Белом доме
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AS
Anatoliy Skorohodov
Дональд Трамп станет лучшим президентом США в 21-м веке. Демократы прокакали величие и превлекательность Штатов на мировой арене. Толпы опустившихся наркоманов на улицах Нью-Йорка, и в других городах, это итог правления демократов. Трамп закончит войну, на которой Зеленский зарабатывал с Байденом огромные деньги, налогоплательщиков американцев.
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