ЭксклюзивПрогрессСОЛНЦЕ В ЗНАКЕ СКОРПИОН, КОНФЛИКТНОСТЬ ВОЗРАСТАЕТ…СОЛНЦЕ В ЗНАКЕ СКОРПИОН, КОНФЛИКТНОСТЬ ВОЗРАСТАЕТ… АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ НА КОНЕЦ ОКТЯБРЯ – НАЧАЛО НОЯБРЯ 2021Г.Вернуться к статье11НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьЮрий Ильинов26.10.21 дочь наследника престола Японии принцесса Мако вышла замуж за простолюдина Кея Комуро, с которым они встречались несколько лет, сообщает Kyodo News со ссылкой на Управление императорского двора. Она лишилась статуса члена императорской семьи и теперь будет носить фамилию мужа.Комментировать
Свежие комментарии