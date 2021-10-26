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СОЛНЦЕ В ЗНАКЕ СКОРПИОН, КОНФЛИКТНОСТЬ ВОЗРАСТАЕТ…

СОЛНЦЕ В ЗНАКЕ СКОРПИОН, КОНФЛИКТНОСТЬ ВОЗРАСТАЕТ… АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ НА КОНЕЦ ОКТЯБРЯ – НАЧАЛО НОЯБРЯ 2021Г.

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Юрий Ильинов
26.10.21 дочь наследника престола Японии принцесса Мако вышла замуж за простолюдина Кея Комуро, с которым они встречались несколько лет, сообщает Kyodo News со ссылкой на Управление императорского двора. Она лишилась статуса члена императорской семьи и теперь будет носить фамилию мужа.

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