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Газета.ру

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Прокуратура: на Кубани начали проверку загрязнения берега после ЧП с танкерами

Прокуратура: на Кубани начали проверку загрязнения берега после ЧП с танкерами

Азово-Черноморская межрайонная природоохранная прокуратура начала проверку после поступления информации о загрязнении берега мазутной смесью в результате утечки при аварии с танкерами в Керченском проливе.

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