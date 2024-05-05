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Российский флаг станет обязательным атрибутом для орловских автомобилей

Российский флаг станет обязательным атрибутом для орловских автомобилей

В России разработали новые правила для автомобилистов. Депутат Госдумы Александр Хинштейн предложил МВД обязать оснастить все государственные регистрационные знаки (ГРЗ), которые выдаются при постановке автомобилей на учёт, российским флагом.

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