Российский флаг станет обязательным атрибутом для орловских автомобилей

В России разработали новые правила для автомобилистов. Депутат Госдумы Александр Хинштейн предложил МВД обязать оснастить все государственные регистрационные знаки (ГРЗ), которые выдаются при постановке автомобилей на учёт, российским флагом.
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