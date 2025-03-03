Больше сотни рабочих в Москве подхватили кишечную инфекцию

В Москве 147 рабочих подхватили кишечную инфекцию после обеда от «ЕниДем» У рабочих на стройке на юго-западе Москвы выявлено 147 случаев заболевания острой кишечной инфекцией после обеда от компании «Енидем», как следует из судебных документов.