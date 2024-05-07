Пиратский приключенческий экшен Sea of Thieves показал успешные стартовые показа...

Пиратский приключенческий экшен Sea of Thieves показал успешные стартовые показатели по продажам на PS5Спрос на Sea of Thieves на PS5 взлетел практически сразу после того, как она стала доступна для предварительного заказа на платформе, и с тех пор только увеличивался, так что неудивительно, что продажи игры отражают это… источник.