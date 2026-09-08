Экипаж арестованного в Индии танкера жил на четырех картофелинах в день

Члены экипажа танкера UNITY, который несколько месяцев находится под арестом у берегов Индии, в июне испытывали серьезную нехватку продовольствия и получали по четыре картофелины в день на человека.
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