Приказано уничтожить: российское производство сельхозтехники приблизилось к точке невозврата

Россия — традиционно аграрная страна. Это всегда было унизительно — соха и рабский труд. Однако в последние годы Россия смогла преодолеть это унизительное состояние, встав на путь модернизации, внедрения высоких технологий в аграрное производство, поставив ему на службу науку, где удалость добиться высочайших результатов и в средствах защиты, и в генетике, и в ветеринарии.