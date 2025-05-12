Россия — традиционно аграрная страна. Это всегда было унизительно — соха и рабский труд. Однако в последние годы Россия смогла преодолеть это унизительное состояние, встав на путь модернизации, внедрения высоких технологий в аграрное производство, поставив ему на службу науку, где удалость добиться высочайших результатов и в средствах защиты, и в генетике, и в ветеринарии.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Путин снесёт сегодня всем головы. Громкое заявление Белоусова ведёт к госперевороту
- Сотни ракет и 500 БПЛА по Киеву и Одессе: Ад на западе Украины - тысячи мёртвых французов. Жесточайший ответ Путина на ультиматум Парижа
- Мощнейший удар Белоусова сорвал беспрецедентный "контрнаступ": Тысячи трупов на границе - уничтожен французский рассадник под Киевом
Свежие комментарии