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Регионы России

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Сенат Узбекистана утвердил окончательный латинский вариант узбекского алфавита

Сенат Узбекистана утвердил окончательный латинский вариант узбекского алфавита

Сенат Узбекистана утвердил окончательный вариант узбекского алфавита на основе латинской графики. Решение было принято по итогам 19-го пленарного заседания верхней палаты парламента, сообщили 10 сентября в пресс-службе.

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