Сколько себя помню, выражение "мужчина -- глава семьи", вызывало у меня недоумение. Конечно, можно наделить мужа любыми мифическими титулами, но я не понимаю, к чему огород городить? Когда говорят "мужчина -- глава семьи", я сразу представляю этот мем)))) Важный какой, Царь Всея Хрущёвки.