Сколько себя помню, выражение "мужчина -- глава семьи", вызывало у меня недоумение. Конечно, можно наделить мужа любыми мифическими титулами, но я не понимаю, к чему огород городить? Когда говорят "мужчина -- глава семьи", я сразу представляю этот мем)))) Важный какой, Царь Всея Хрущёвки.
Мужчина – глава семьи?
Комментарии
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Майя Majesty
Мужчина - царь на работе. Вот пусть и работает,))))
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7 час.
Владимир Соколов
очередной высер глупой бабы, даже комментировать невозможно этот бред
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1 час.
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