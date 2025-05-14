ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И...
ГлавнаяБлогПравила сайтаВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И ИХ ПРОБЛЕМЫ

18 643 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Соколов
    очередной высер глупой бабы, даже комментировать невозможно этот бредМужчина – глава с...
  • Майя Majesty
    Мужчина - царь на работе. Вот пусть и работает,))))Мужчина – глава с...
  • Tania Еременко
    Мать - просто идиотка. Так нельзя воспитывать сына.Яжмать смотрела в...

Мужчина – глава семьи?

Мужчина – глава семьи?

Сколько себя помню, выражение "мужчина -- глава семьи", вызывало у меня недоумение. Конечно, можно наделить мужа любыми мифическими титулами, но я не понимаю, к чему огород городить? Когда говорят "мужчина -- глава семьи", я сразу представляю этот мем)))) Важный какой, Царь Всея Хрущёвки.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Майя Majesty
Мужчина - царь на работе. Вот пусть и работает,))))
Ответить
7 час.
Владимир Соколов
очередной высер глупой бабы, даже комментировать невозможно этот бред
Ответить
1 час.
наверх