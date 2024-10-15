Васильев об уходе из «Модного приговора»: «Не жалею! Даже если скажут: „Приезжайте“. Нет, свобода дороже»

Весной 2022-го «Модный приговор» исчез из эфира в связи с переходом Первого канала на информационное вещание.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- От фаворитки Машкова до матери ребенка Бондарчука. Как менялись внешность и статус Паулины Андреевой
- Рязанова о ремейке «Москва слезам не верит»: «Крыжовников берет картину призера и хочет что-то добавить. Неприлично!»
- Лопес опустошена из-за развода с Аффлеком: «Ощущение одиночества, неизвестности, страха. Чувствую грусть и отчаяние»
Свежие комментарии