Лавров обозначил условия урегулирования конфликта на Украине

Министр иностранных дел России Сергей Лавров на Международном фестивале молодежи в Екатеринбурге заявил, что для урегулирования ситуации на Украине необходимо реализовать задачи Специальной военной операции и устранить первопричины кризиса.
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