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Катарский «Аль-Садд» готов назначить Абела Феррейру из «Палмейрас» и сделать его самым высокооплачиваемым тренером мира

Катарский «Аль-Садд» готов назначить Абела Феррейру из «Палмейрас» и сделать его самым высокооплачиваемым тренером мира

Переговоры главного тренера «Палмейрас» с катарским клубом находятся на продвинутой стадии и завершатся через две недели, когда закончится сезон в Бразилии.

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