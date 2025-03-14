В Архангельской области усилят меры безопасности в период празднования 80-летия Победы

Власти Архангельской области обсудили меры безопасности во время торжественных мероприятий в честь 80-летия Великой ПобедыГубернатор Архангельской области Александр Цыбульский провел координационное совещание, где ключевым вопросом стало обеспечение максимального комфорта и безопасности граждан во время празднования 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.