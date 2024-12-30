Новогодние каникулы отодвинули время получения пенсий в январе 2025 года: когда начнут выплачивать Ольга БезродняяНовогодний длительный отдых сказался на ежемесячных выплатах для пенсионеров, но уже затвердили окончательный график получения пенсий в январе 2025 года.