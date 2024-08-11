В Курской области местный житель задержал украинского военного

Житель Курской области задержал и сдал российским военных украинского военнослужащего, сбежавшего из своего подразделения, заявил врио губернатора Курской области Алексей Смирнов 10 августа в своем Telegram-канале.
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