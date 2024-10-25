Велемудр. Мир т...
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Велемудр. Мир тесен.

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  • Андрей Тимохин
    В ДНК отражается ...
  • Воробей
    Вы тут упускаете несколько важных моментов. Основное Сообщение обращено исключительно к очень маленькому меньшинству ...ПОЧЕМУ ВАЖНО ТВОР...
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    Неужели Вы думаете всерьез, что эта изуверская книга хоть что-то значит?! Она значит ровно столько, сколько власти на...ПОЧЕМУ ВАЖНО ТВОР...

В ДНК отражается всё, в том числе ежедневные мысли

В ДНК отражается всё, в том числе ежедневные мысли

Это излучение было названо так: митогенетические лучи. Но это название в народе не прижилось. И тогда стали говорить так: биополе.

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Комментарии
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Александр Николаевич
Гены (участки молекулы ДНК) определяют самые разные особенности человека: группу крови, цвет глаз и прочие признаки.
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20 час.
Валерий Холодок
Здравствуйте все. Здравствуйте, Александр Николаевич. Лично моё мнение следующее: Эта статья подводит читателя к двери, за которой скрывается понимание ДУШИ КАЖДОГО Человека. Этой бессмертной сущности, которая воспринимает не только действия Человека, но каждую его мысль и, соответственно, изменяя свою сущность, формирует образ самого Человека как в настоящем, так и в будущем. Сейчас появилась возможность обзавестись ключом к этой двери, хотя, думаю, что этой возможностью пожелают воспользоваться совсем незначительное количество людей. А Шипов Г.И., Акимов А.Е. и Гаряев П.П.(Акимова и Гаряева уже нет с нами) положили начало этой возможности. Всем всего доброго.
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19 час.
Андрей Тимохин
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5 час.

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