В ДНК отражается всё, в том числе ежедневные мысли

Валерий Холодок

Здравствуйте все. Здравствуйте, Александр Николаевич. Лично моё мнение следующее: Эта статья подводит читателя к двери, за которой скрывается понимание ДУШИ КАЖДОГО Человека. Этой бессмертной сущности, которая воспринимает не только действия Человека, но каждую его мысль и, соответственно, изменяя свою сущность, формирует образ самого Человека как в настоящем, так и в будущем. Сейчас появилась возможность обзавестись ключом к этой двери, хотя, думаю, что этой возможностью пожелают воспользоваться совсем незначительное количество людей. А Шипов Г.И., Акимов А.Е. и Гаряев П.П.(Акимова и Гаряева уже нет с нами) положили начало этой возможности. Всем всего доброго.