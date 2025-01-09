Глава Приднестровья назвал газ из России гуманитарной помощью

Президент ПНР Вадим Красносельский назвал поставки газа из России формой гуманитарной помощи.После остановки транзита газа из России по территории Украины Приднестровье столкнулось с полномасштабным кризисом — начались отключения отопления и света, но несмотря на все сложности, республика не станет «проситься в Молдавию», сказал президент ПНР Вадим Красносельский.