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Царьград

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Глава Приднестровья назвал газ из России гуманитарной помощью

Глава Приднестровья назвал газ из России гуманитарной помощью

Президент ПНР Вадим Красносельский назвал поставки газа из России формой гуманитарной помощи.После остановки транзита газа из России по территории Украины Приднестровье столкнулось с полномасштабным кризисом — начались отключения отопления и света, но несмотря на все сложности, республика не станет «проситься в Молдавию», сказал президент ПНР Вадим Красносельский.

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