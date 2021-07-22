Кого выбрал новый клуб НХЛ "Сиэтл": полный список хоккеистов

nhl.comПо итогам драфта «Кракен» не выбрали ни одного российского хоккеиста.Полный список игроков «Сиэтла» выглядит следующим образом:вратари — Джоуи Даккорд («Оттава Сенаторз»), Крис Дриджер («Флорида Пантерз») и Витек Ванечек («Вашингтон Кэпиталз»);защитники — Джереми Лозон («Бостон Брюинз»), Гэвин Байройтер («Коламбус Блю Джекетс»), Уилл Борген («Баффало Сейбрз»), Деннис Чоловски («Детройт Ред Уингз»), Винс Данн («Сент-Луис Блюз»), братья Кейл и Хейдн Флери («Монреаль Канадиенс» и «Анахайм Дакс»), Марк Джиордано («Калгари Флэймз»), Адам Ларссон («Эдмонтон Ойлерз»), Кертис Макдермид («Лос-Анджелес Кингз»), Джейми Олексяк («Даллас Старз») и Карсон Суси («Миннесота Уайлд»);нападающие — Мэйсон Эпплтон («Виннипег Джетс»), Натан Бастиан («Нью-Джерси Дэвилз»), Колин Блэкуэлл («Нью-Йорк Рейнджерс»), Йоонас Донской («Колорадо Эвеланш»), Джордан Эберле («Нью-Йорк Айлендерс»), Морган Гики («Каролина Харрикейнз»), Янни Гурд («Тампа-Бэй Лайтнинг»), Калле Ярнкрок («Нэшвилл Предаторз»), Коул Линд («Ванкувер Кэнакс»), Джаред Макканн («Торонто Мейпл Лифс»), Тайлер Питлик («Аризона Койотис»), Джон Кенневилль («Чикаго Блэкхокс»), Брэндон Танев («Питтсбург Пингвинз»), Александр Труе («Сан-Хосе Шаркс») и Карсен Тварински («Филадельфия Флайер»).