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За что военные специалисты Китая хвалят российский автомат АК-12

За что военные специалисты Китая хвалят российский автомат АК-12

В недавней публикации военные аналитики Китая отметили тот факт, что многие обращают внимание на появление в России новейших гиперзвуковых ракет, но почему-то никто не принимает во внимание внедрение в войска автомата нового поколения – АК-12.

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