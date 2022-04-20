Непутевые заметки

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Антироссия, как она есть: почему СВО уже нельзя останавливать

Антироссия, как она есть: почему СВО уже нельзя останавливать

Как это ни странно, но дикая русофобия, усиленно культивировавшаяся на Украине начиная с 2014 года, дала особенно яркую вспышку не в первые же дни после начала специальной военной операции по денацификации этой несчастной земли, а именно сейчас.

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