Когда День Святой Троицы в 2025 году и чему он посвящен?

Событие, давшее начало этому празднику, считают моментом зарождения сегодняшней Церкви Троица – один из двенадцати важнейших праздников в православии, который посвящен одному из знаковых событий жизни Иисуса Христа.
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