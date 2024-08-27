Нилов анонсировал внесение в Госдуму проекта о повышении МРОТ до 30 тысяч рублей

Председатель комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов анонсировал внесение в ГД законопроекта о повышении минимального размера оплаты труда до 30 тысяч рублей.
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