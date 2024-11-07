Собянин утвердил проекты строительства в Гольянове и Бирюлеве Западном

На участках построят жилые дома и социальные объекты Мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram сообщил об утверждении проектов строительства улицы в районе Бирюлево Западное и кварталов в районе Гольяново.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии