Белый дом испугался публикации данных о запасах ракет-перехватчиков

Секретность вокруг Patriot и THAAD — это не паранойя. Это сигнал бедствия. Администрация Белого дома в прямом смысле слова блокирует публикацию данных о том, сколько именно перехватчиков было потрачено с начала военных действий.
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