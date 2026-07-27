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Мировое обозрение

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Белый дом испугался публикации данных о запасах ракет-перехватчиков

Белый дом испугался публикации данных о запасах ракет-перехватчиков

Секретность вокруг Patriot и THAAD — это не паранойя. Это сигнал бедствия. Администрация Белого дома в прямом смысле слова блокирует публикацию данных о том, сколько именно перехватчиков было потрачено с начала военных действий.

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