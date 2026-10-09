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Средняя заработная плата в Грузии выросла до 2165 лари

Средняя заработная плата в Грузии выросла до 2165 лари

Средняя номинальная месячная зарплата работников в Грузии по итогам 2025 года составила 2165,2 лари (около $833).

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