Региональное министерство спорта и полиция объединили усилия по работе с трудными подростками

В Тамбовской области стартовал новый региональный проект "Спорт и правопорядок" (12+). Тренеры, ведущие спортсмены спортшкол и клубов будут проводить занятия для подростков, попавших в Центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей УМВД России по области.
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