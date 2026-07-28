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Новости Тамбова

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Региональное министерство спорта и полиция объединили усилия по работе с трудными подростками

Региональное министерство спорта и полиция объединили усилия по работе с трудными подростками

В Тамбовской области стартовал новый региональный проект "Спорт и правопорядок" (12+). Тренеры, ведущие спортсмены спортшкол и клубов будут проводить занятия для подростков, попавших в Центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей УМВД России по области.

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