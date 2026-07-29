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Царьград

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По программе "100 прудов и озер" в Подмосковье очистили 11 водных объектов

По программе "100 прудов и озер" в Подмосковье очистили 11 водных объектов

В Московской области продолжается обустройство зон отдыха у воды.В Московской области подвели первые итоги сезонных работ по санитарной очистке водоемов в рамках программы "100 прудов и озер", которая реализуется при поддержке национального проекта "Экологическое благополучие".

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