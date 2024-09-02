В Госдуме предложили ФСИН создать тюрьму для террористов за полярным кругом

С инициативой выступил депутат Иван Сухарев Депутат Государственной думы Иван Сухарев направил письмо на имя директора Федеральной службы исполнения наказаний Аркадия Гостева с инициативой о создании за полярным кругом тюрьмы исключительно для террористов с особыми условиями содержания.
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