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Как работают деревни для пенсионеров c деменцией и почему они невозможны в России

Как работают деревни для пенсионеров c деменцией и почему они невозможны в России

Королева Нидерландов Максима и королева Швеции Сильвия встречаются с жителями деревни Хогевейк в Нидерландах 4 апреля 2014 года Frank Van Beek/EPA Деменция делает человека беспомощным, и от этого заболевания пока не придумано лекарств.

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Комментарии
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Алиса Майская
Да уж... Приходилось видеть, как в Германии "работают" с дементными стариками.  Отбирают одежду и обувь, чтобы не уходили дальше положенного помещения, особо активных закалывают транквилизаторами до состояния овоща, кормят всякой дрянью. Домашний врач отговаривал нас с мужем от такой "деревни", когда у свекрови начала развиваться деменция. Так что, "образцово-показательные" платные учреждения есть везде, а вот обычным старикам приходится туго везде.
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