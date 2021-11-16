Как работают деревни для пенсионеров c деменцией и почему они невозможны в России

Алиса Майская

Да уж... Приходилось видеть, как в Германии "работают" с дементными стариками. Отбирают одежду и обувь, чтобы не уходили дальше положенного помещения, особо активных закалывают транквилизаторами до состояния овоща, кормят всякой дрянью. Домашний врач отговаривал нас с мужем от такой "деревни", когда у свекрови начала развиваться деменция. Так что, "образцово-показательные" платные учреждения есть везде, а вот обычным старикам приходится туго везде.