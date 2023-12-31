Из глубин: Therion изучают морскую фауну, Антон Батагов медитирует

Чем лучше разогнать зимнюю тоску, если не мощными аккордами «металлического» рока? В декабре новинками порадовали сразу несколько «монстров» стиля; впрочем, и поклонники более медитативного отдыха разочарованы не будут.
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