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Из глубин: Therion изучают морскую фауну, Антон Батагов медитирует

Из глубин: Therion изучают морскую фауну, Антон Батагов медитирует

Чем лучше разогнать зимнюю тоску, если не мощными аккордами «металлического» рока? В декабре новинками порадовали сразу несколько «монстров» стиля; впрочем, и поклонники более медитативного отдыха разочарованы не будут.

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