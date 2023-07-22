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В США испугались хитрой «кубинской ловушки» России: Карта боевых действий на Украине сегодня, к утру 22 июля 2023 — новости фронта Донбасса, обзор событий, Карта СВО, Новости СВО день 514-й

В США испугались хитрой «кубинской ловушки» России: Карта боевых действий на Украине сегодня, к утру 22 июля 2023 — новости фронта Донбасса, обзор событий, Карта СВО, Новости СВО день 514-й

Карта боевых действий на Украине сегодня, к утру 22 июля 2023 г.: Спецоперация сегодня, день 514-й. Обзор событий: Армия России наступает на нескольких направлениях.

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