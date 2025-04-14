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Гибель крейсера «Москва». Адекватная версия

Гибель крейсера «Москва». Адекватная версия

14 апреля исполнилось три года со дня гибели флагмана ЧФ ракетного крейсера «Москва». Обстоятельства трагедии до сих пор носят неясный характер, что служит поводом для вброса всевозможных конспирологических теорий.

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Комментарии
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Вадим Лебедев
Они нам ещё ответят за это...
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13 час.
EV
Evgeni Velesik
А Курск разорвало, что нам известно? Ничего! Под грифом &quot;Сов.секретно&quot;.
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13 час.
ВФ
Владимир Фурцев
И ответят за Севастополь!.
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6 час.
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