14 апреля исполнилось три года со дня гибели флагмана ЧФ ракетного крейсера «Москва». Обстоятельства трагедии до сих пор носят неясный характер, что служит поводом для вброса всевозможных конспирологических теорий.
Гибель крейсера «Москва». Адекватная версия
Комментарии
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Вадим Лебедев
Они нам ещё ответят за это...
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13 час.
EV
Evgeni Velesik
А Курск разорвало, что нам известно? Ничего! Под грифом "Сов.секретно".
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13 час.
ВФ
Владимир Фурцев
И ответят за Севастополь!.
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6 час.
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