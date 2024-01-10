Учёные из Японии: эти виды спорта в молодости защищают от остеопороза

Остеопороз — заболевание, при котором снижается плотность костей. Учёные из японского университета Джунтендо обнаружили, что определённые физические нагрузки в молодом возрасте могут отсрочить возникновение болезни более чем на десять лет.
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