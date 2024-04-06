РФ прекратит экспорт сахара до конца лета

В Российской Федерации на время приостановили экспорт сахара до 31 августа 2024 года. Информацию об этом сообщает издание «Интерфакс» со ссылкой на источники на рынке, знакомые с решением таможенной подкомиссии Минсельхоза РФ.
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