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В Тбилиси потребовали извинений за критику закона об иноагентах после слов о USAID

В Тбилиси потребовали извинений за критику закона об иноагентах после слов о USAID

Все, кто критиковал закон об иноагентах, должны извиниться перед Грузией. Об этом 7 февраля спикер грузинского парламента Шалва Папуашвили заявил на своей странице в соцсети Facebook (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

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