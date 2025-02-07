В Тбилиси потребовали извинений за критику закона об иноагентах после слов о USAID

Все, кто критиковал закон об иноагентах, должны извиниться перед Грузией. Об этом 7 февраля спикер грузинского парламента Шалва Папуашвили заявил на своей странице в соцсети Facebook (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).