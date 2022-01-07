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«Атлетико» рассматривает защитника Турции Челика на случай ухода Триппьера

«Атлетико» по-прежнему интересуется правым защитником «Лилля» Зеки Челиком. Мадридский клуб видит в 24-летнем игроке сборной Турции вероятную замену Кирану Триппьеру, который близок к переходу в «Ньюкасл».

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