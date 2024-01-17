Российские саперы продолжают очистку территорий Лаоса

Российские саперы уже выполнили пять ежегодных многомесячных гуманитарных операций по разминированию территории в Лаосской Народно-Демократической Республике (провинции Боликхамсай, Сиенгхуанг и Кхаммуан).
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